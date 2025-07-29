Galatasaray'da resmi imzalar atıldı! Sözleşme TFF'ye bildirildi

Sarı-kırmızılı yönetim, genç stoper Metehan Baltacı'nın kontratını 2028 yılına kadar uzattı. Anlaşma Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.

İç transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, altyapısında yetişen; İskenderunspor, Manisa ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra takıma dönen Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi.

Takım kaptanları Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzatan sarı-kırmızılılar, genç stoper ile 2028 yılına kadar sürecek yeni kontrat yaptı.

18 MAÇTA BİR ASİST

2024-2025 sezonunda 18 karşılaşmada 691 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, bir asist kaydetti.