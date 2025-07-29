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Galatasaray'da resmi imzalar atıldı! Sözleşme TFF'ye bildirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da resmi imzalar atıldı! Sözleşme TFF&#039;ye bildirildi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı yönetim, genç stoper Metehan Baltacı'nın kontratını 2028 yılına kadar uzattı. Anlaşma Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.

İç transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, altyapısında yetişen; İskenderunspor, Manisa ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra takıma dönen Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da resmi imzalar atıldı! Sözleşme TFF'ye bildirildi - 1. Resim

Takım kaptanları Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzatan sarı-kırmızılılar, genç stoper ile 2028 yılına kadar sürecek yeni kontrat yaptı.

Galatasaray'da resmi imzalar atıldı! Sözleşme TFF'ye bildirildi - 2. Resim

18 MAÇTA BİR ASİST

2024-2025 sezonunda 18 karşılaşmada 691 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, bir asist kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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