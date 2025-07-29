Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Rakiplere korku salıyordu: Yıldızı çok, oynayanı yok

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla açacak. Victor Osimhen transferi için geri sayıma geçilirken; forvet hattı ile Avrupa devlerini bile kıskandıran kıskandıran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e orijinal bir santrforu olmadan başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

GÖKHAN KARATAŞ - Türkiye'de geçirdiği ilk 2 yılda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ve gol kralı tamamladığı sezona damga vuran Victor Osimhen'li kadrosuna geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış İspanyol golcü Alvaro Morata'yı da ekleyen Galatasaray, 2025-2026 sezonuna dünyaca ünlü 3 yıldızından da yoksun başlayabilir.

ICARDI EYLÜLDE GERİ DÖNECEK

Kasım 2024'te 3-2 kazanılan Tottenham maçında ön çapraz pağı kopan Mauro Icardi, ülkesinde geçirdiği ameliyat sonrası aylarca formasından uzak kaldı. Kampa katılıp bireysel çalışmalara başlamasına rağmen henüz takımla birlikte tam olarak antrenmanlara çıkmayan Arjantinli yıldız için eylül ayındaki Şampiyonlar Ligi hedef olarak belirlendi.

Kulüp doktoru Yener İnce ve teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyu en doğru şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ve yeni bir sakatlıktan korumak için riske atmayacaklarını açıkladı. Fernando Muslera'nın vedası ile takım kaptanı olan golcü futbolcunun, 10 gün sonra başlayacak Süper Lig'in ilk haftalarını kaçırması bekleniyor.

OSIMHEN BEKLENİYOR

Galatasaray ile İtalyan kulübü Napoli arasında haftalardır süren görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı ama sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği Victor Osimhen, resmi imzalar henüz atılmadığı için Türkiye'ye bir türlü gelemedi. Bonservisini elinde bulunduran Serie A temsilcisinden ayrılmak için gün sayan Nijeryalı santrfor için 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesi imza töreni yapılacağı konuşuluyor.

Bireysel olarak antrenmanlarını sürdürmesine karşın ne Galatasaray ne de Napoli'nin sezon öncesi kampına katılan 26 yaşındaki yıldız, hazır olmadığı ve takım arkadaşlarıyla yeterli antrenmen yapamayacağı gerekçesiyle Galatasaray'ın ilk resmi müsabakasında takımını yalnız bırakabilir.

MORATA, İTALYA YOLCUSU

Como Kulübü Başkanı Mirwan Suwarsa, önceki gün dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu. Alvaro Morata ile el sıkıştıklarını, bonservisi elinde bulunduran Milan'la da her konuda anlaşma sağladıklarını belirten Suwarsa, Galatasaray'ın kararını beklediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan futbolcunun satın alma opsiyonunu devreye alma hakkına da sahip. Ancak ayrılık kararında net olan Morata'nın, Osimhen transferinin sonuçlanmasıyla Türkiye'ye veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim Morata, Ligue 1 ekibi Strasbourg'a karşı hazırlık maçı kadrosunda yer almadı.

3 YILDIZ VARDI, İLK HAFTA OYNAYACAK FORVET KALMADI

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü 3 golcüsü olan Galatasaray, rakiplerini ürküten forvet hattını aynı anda kadrosunda kullanamadı. Şubat 2024'te gelen Morata, sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı sonrası Icardi'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla lisansının askıya alınmasıyla Osimhen'in yedeği olarak mücadele etti. Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sorun yaşamasının da etkisiyle İspanyol futbolcu, ısrarla takımdan ayrılmak istediğini yönetim ve teknik ekibe iletti.

Osimhen'in takıma geç katılacak olması, Icardi'nin de riske edilmek istenmediği düşünüldüğünde; teknik patron Okan Buruk'un işi sezonun ilk günlerinde iyice zorlaştı.