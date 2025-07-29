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İlk teklife Galatasaray'dan ret! Morata için sıkı pazarlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk teklife Galatasaray&#039;dan ret! Morata için sıkı pazarlık
Galatasaray, Alvaro Morata, Transfer, Futbol, İtalya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata için İtalyan kulübü Como 6 milyon avroluk teklifte bulundu.

İspanyol oyuncu için mümkün olan en yüksek parayı almak isteyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.

İlk teklife Galatasaray'dan ret! Morata için sıkı pazarlık - 1. Resim

İtalyan basını futbolcunun sarı kırmızılı takımda kalacağını haberleştirse de 10 milyon avro isteyen yönetim tok satıcı durumunda. Como Milan ve futbolcuyla anlaştı.

İlk teklife Galatasaray'dan ret! Morata için sıkı pazarlık - 2. Resim

Morata'nınG.Saray'la sözleşmesi ocak ayına kadar sürüyor. Bonservisine sahip olan Milan ise bu transferden 6 milyon avro talep ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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