Sosyal medya bunu konuşuyor! Galatasaray'dan ayrılan Mertens'ten 1 Lig ekibine çarpıcı yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 00:41 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 00:53 - Güncelleme:

Dries Mertens, Esenler Erokspor, Galatasaray, Transfer, Haber

Galatasaray'ın genç yeteneği Berat Luş, 1 Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralık olarak transfer oldu. Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Dries Mertens, Esenler Erokspor'un sosyal medya platformunda Berat ile ilgili paylaşımına yorum yaptı. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türkiye 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın genç yıldızı Berat Luş'u kiralık olarak renklerine bağladı. Mertens'ten Berat Luş'un transferi için sosyal medyayı yıkan yorum geldi. İlgili Haber Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son... Victor Osimhen geliyor MERTENS'TEN ESKİ TAKIM ARKADAŞI İÇİN ÇARPICI YORUM Galatasaray'dan yeni ayrılan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, eski takım arkadaşı Berat Luş için Esenler Erokspor'un sosyal medya hesabına yorum yaptı. Yıldız isim, "Büyük oyuncu. İyi şanslar. Ona iyi bakın" yorumunda bulundu. Mertens'in eski takım arkadaşı için yaptığı yorum, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Birçok kişi Mertens'in bu paylaşımını beğeniyle karşıladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak