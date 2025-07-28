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Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son... Victor Osimhen geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son... Victor Osimhen geliyor
Galatasaray, Victor Osimhen, Napoli, Transfer, İtalya, Milano, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı yönetim Napoli’nin istediği bütün şartları yerine getirdi, sözleşmeler incelendi, imzalar atıldı. Kavukcu, Nijeryalı yıldızı Milano’dan getirmek için yola çıkıyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ve Galatasaray muradına eriyor! Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen, İstanbul’a geliyor. Transfer görüşmeleri bir aydır devam eden Victor Osimhen de mutlu son için 72 saat kaldı! Napoli Kulübü ile bütün finansal ve sözleşme şartlarında anlaşan Galatasaray, Osimhen’i almak için İtalya’ya gidiyor! Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve yanındaki ekip, salı ya da çarşamba günü Milano’ya gidecek. Ülkesinde tatilini geçiren Osimhen de Nijerya’dan, İtalya’ya geçecek.

Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son... Victor Osimhen geliyor - 1. Resim

STATTA GÖRKEMLİ TÖREN

Galatasaraylı yöneticilerle Milano’da buluşacak olan Osimhen, özel jetle İstanbul’a getirilecek. Osimhen’in iniş saati önceden duyurulacak ve yıldız oyuncu Galatasaray taraftarının önünde statta resmî imzayı atacak. Osimhen’in hem uçak seyahati hem de karşılama töreni Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Galatasaray Kulübü, Osimhen’i çarşamba günü İstanbul’a getirmeyi planlarken özel üretilen 100 bin adet forma da KAP açıklamasının ardından GS Store mağazalarında satışa sunulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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