Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma'yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı

Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma'yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma&#039;yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı
Galatasaray, Donnarumma, Transfer, Manchester City, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

City ile 10, Ederson ile 9 milyon avroya el sıkışan sarı kırmızılılar, “Alternatifiniz var” mesajı vererek maliyeti biraz daha düşürmeyi hedefliyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Fernando Muslera’nın ardından 1 numaralı formayı dünyaca ünlü bir isme giydirmeyi hedefliyor. Bir süredir Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’u kadroya katmak için uğraşan sarı kırmızılılar bu transferde fiyat kırmak için Gianliugi Donnarumma’yı koz olarak kullanıyor.

Manchester City’nin pazarlıkta 10 milyon avroya indiği, Ederson’un da bonuslarla birlikte 9 milyon avro talep ettiği öğrenilirken, Galatasaray maliyeti daha aşağı çekmek adına Donnarumma için PSG ile temasa geçti.

Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma'yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı - 1. Resim

SUUDİLER PUSUDA BEKLİYOR

Sarı kırmızılılar bu hamleyle bir anlamda hem Ederson hem de City’e ‘Alternatifimiz var’ mesajı vererek yıllık ücret ve bonservis bedelini 8 milyon avroya düşürmek istiyor. Türkiye’ye gelmeyi kabul eden Ederson’un eşini de ikna ettiği ifade edildi. Suudi kulüplerinden 20 milyon avroluk teklif alan Ederson, bu kulüpleri beklemeye almış durumda. Okan Buruk’un pas yüzdesi yüksek ve ayakları da iyi olan bir kaleci olması sebebiyle Ederson’u çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar Osimhen’den sonra Ederson’a imza attırmayı hedefliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze için korkutan açıklama: 100 bin bebek ölüm pençesindeFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük tartışmalara ve olaylara sahne oldu! Divanıharp!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük tartışmalara ve olaylara sahne oldu! Divanıharp! - SporKoç ve Yıldırım Divan'da kapıştıAli Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! İşte o diyalog: Bana söylediğini anlatırsam... - SporSalon buz kesti: Koç ve Yıldırım'ın Mourinho kriziGazze'de insanlık dramı! F1 yıldızı Hamilton isyan etti: Artık sessiz kalamayız! - Sporİnsanlık dramı! Şampiyon isyan etti: Artık sessiz kalamayız!Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti - SporTepki yağdı, Beşiktaş hemen cezayı kestiAli Koç'tan taraftara müjde! 2 transferi duyurdu: Feyenoord maçında oynayabilecekler - SporKoç, 2 transferi de açıkladı: Feyenoord maçında olacaklarAziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a çok sert tepki: Bak, beni kendine saldırtma! - SporYıldırım'dan F.Bahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma!
Sonraki Haber Yükleniyor...