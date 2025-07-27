Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma'yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı

City ile 10, Ederson ile 9 milyon avroya el sıkışan sarı kırmızılılar, “Alternatifiniz var” mesajı vererek maliyeti biraz daha düşürmeyi hedefliyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Fernando Muslera’nın ardından 1 numaralı formayı dünyaca ünlü bir isme giydirmeyi hedefliyor. Bir süredir Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’u kadroya katmak için uğraşan sarı kırmızılılar bu transferde fiyat kırmak için Gianliugi Donnarumma’yı koz olarak kullanıyor.

Manchester City’nin pazarlıkta 10 milyon avroya indiği, Ederson’un da bonuslarla birlikte 9 milyon avro talep ettiği öğrenilirken, Galatasaray maliyeti daha aşağı çekmek adına Donnarumma için PSG ile temasa geçti.

SUUDİLER PUSUDA BEKLİYOR

Sarı kırmızılılar bu hamleyle bir anlamda hem Ederson hem de City’e ‘Alternatifimiz var’ mesajı vererek yıllık ücret ve bonservis bedelini 8 milyon avroya düşürmek istiyor. Türkiye’ye gelmeyi kabul eden Ederson’un eşini de ikna ettiği ifade edildi. Suudi kulüplerinden 20 milyon avroluk teklif alan Ederson, bu kulüpleri beklemeye almış durumda. Okan Buruk’un pas yüzdesi yüksek ve ayakları da iyi olan bir kaleci olması sebebiyle Ederson’u çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar Osimhen’den sonra Ederson’a imza attırmayı hedefliyor.