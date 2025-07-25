Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Muslera'nın boşluğu yıldız isimle dolacak

Leroy Sane ile transferde ilk bombasını patlatan Galatasaray Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen bombasını da patlatması an meselesi. Osimhen'in ardından Galatasaray kaleci eksiğini kapatmak istiyor.

Kaleyi Muslera'dan sonra kime emanet edeceğini henüz belirlemeyen Galatasaray, bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Belçika liginde forma giyen Senne Lammens, Şampiyonlar Ligi'nde Final maçında forma giyen Yann Sommer ve son olarak Manchester City forması giyen Ederson başta olmak üzere birçok isim Galatasaray'ın kalesi için gündeme geldi.

Galatasaray Ederson ile temas kursa da İngiliz basını, Premier Lig devinin Brezilyalı eldiveni takımda tutma kararı aldığını yazdı.

İddialara göre Aslan bugünlerde PSG ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Gianluigi Donnarumma'yla ilgilenmeye başladı. Galatasaray, PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma için teklif yapmaya hazırlanıyor.

DONNARUMMA PSG İLE ANLAŞAMADI

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain (PSG) ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

PSG, sözleşmesi bitmek üzere olan İtalyan kaleciyi bu yaz transfer ederek kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Bununla birlikte, kulübün Donnarumma'nın yerini doldurmak için Lille forması giyen Lucas Chevalier'i transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

ASLAN DONNARUMMA'YI RADARINA ALDI

PSG'nin Gianluigi Donnarumma ile ilgili aldığı karar sonrasında Galatasaray'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleci için transfer girişimlerine başlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Donnarumma'nın PSG'deki belirsiz durumu nedeniyle bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse, tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılıların kalesini güçlendirecek önemli bir isim olacak. Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarları arasında heyecana yol açarken, Donnarumma'nın olası transferi futbol dünyasında da geniş yankı uyandırabilir.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

A Spor'un haberine göre Galatasaray'dan bir yetkili Gianluigi Donnarrumma transferiyle ilgili "Burası Galatasaray, her şey normal" yorumunu yaptı.