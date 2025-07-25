Okan Buruk'un canlı yayını saat kaçta, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 25 Temmuz Cuma günü konuk olacağı canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Buruk'un 2025/26 sezonu Süper Lig, transferler, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri ve Victor Osimhen transferi hakkında konuşması bekleniyor. Peki, Okan Buruk'un canlı yayını saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar...

Galatasaray'la tarihe geçen başarılara imza atan Okan Buruk, 25 Temmuz Cuma akşamı özel bir canlı yayında taraftarlarla buluşuyor. Program hem televizyonda hem de Youtube üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Okan Buruk'un canlı yayını saat kaçta, nereden izlenir? detaylarını araştırıyor.

OKAN BURUK'UN CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Okan Buruk’un özel canlı yayını, 25 Temmuz 2025 Cuma günü, bu akşam, saat 22.00’de başlayacak. Tivibu Spor'da ekrana gelecek özel yayının bir buçuk saat kadar sürmesi bekleniyor. Yayın 21.00'de ekrana gelecek Galatasaray'ın 25. şampiyonluk öyküsünün anlatıldığı "Mercek"in hemen ardından yayınlacak.

Yayın, Galatasaray taraftarlarının yanı sıra tüm futbolseverler için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Buruk'un canlı yayında taraftarın merak ettiği sorulara cevap vereceği ve 2025/26 sezonu hedeflerini açıklaması bekleniyor.

OKAN BURUK CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Okan Buruk’un canlı yayını, Tivibu Spor’un televizyon kanalında ve Tivibu Spor YouTube kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

Web yayına ise Tivibu Spor’un resmi sitesi veya YouTube kanalı üzerinden “Canlı İzle” seçeneğiyle programa ulaşılabilecek.

OKAN BURUK HANGİ KANALA ÇIKACAK?

Okan Buruk’un özel yayını, Tivibu Spor kanalında ve Tivibu Spor YouTube kanalında yayınlanacak. Çiğdem Günol ve Erkut Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek programda, Buruk'un transferler ve yeni sezon hedeflerine dair konuşması bekleniyor.

NE HAKKINDA KONUŞACAK?

Okan Buruk’un canlı yayınında, Galatasaray’ın 2025-2026 Süper Lig sezonu hazırlıkları, transfer politikaları ve yeni sezondaki derbiler hakkında konuşacağı tahmin ediliyor. Özellikle Avrupa'daki hedefleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi hakkındaki değerlendirmeleri taraftarın yakın takibinde olacak. Victor Osimhen transferindeki son durumun da aydınlatılması bekleniyor.

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TİVİBİ SPOR 25 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

14.30 Her Gün Spor

18.00 Ana Haber

20.00 Transfer Market

21.00 Mercek

22.00 Okan Buruk Özel Yayını

23.30 Her Gece Spor