Okan Buruk'tan Arda Ünyay'a övgü: "Yıllardır bu takımda gibi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cagliari galibiyetinin ardından genç stoper Arda Ünyay'ı öne çıkarırken, kamp süreci ve transfer planlaması hakkında da net mesajlar verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Serie A ekibi Cagliari'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kamp döneminde yapılan hazırlık maçlarında takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Buruk, "Kamp içinde iki tane maç yaptık. 2 gün de antrenman yapma şansımız oldu. Hep isteğimiz, kendi oyunumuzu oynamak ve tüm oyunculara süre vermek. Bu maçları kazanmanın bir önemi yok ama bizim için moral oluyor. İki maçta da tüm oyuncularımızın isteğini gördük. Oyun anlayışı, giren-çıkanı aratmadı. İyi bir oyun oldu. Rakibe çok fazla topla oynama şansı vermedik. Genel olarak güzel bir maç oldu.Güzel bir kamp oldu. Çok güzel geçti. Bu gece İstanbul'a döneceğiz. İzin yapmayacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız ondan sonra izin yapacağız. Ondan sonra Lazio maçımız var." dedi.

OKAN BURUK'TAN ARDA ÜNYAY SÖZLERİ

Genç stoper Arda Ünyay'ın performansını öven Buruk, "Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuzu çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Planlama ile ilgili bir değişiklik yok. Orada bizim için kısa vadede bir değişiklik yok. Lig başladıktan sonra transferin bitmesine süre var. Gelişmelere göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Yabancı sınırı var. Bizden ayrılmak isteyenler olacak belki. Belki az süre alan oyuncular ayrılmak isteyebiliyor. Ama şu anda bir değişiklik yok. Döndükten sonra bu konuyla ilgili yönetimle bir araya geleceğiz. Bununla ilgili planlarımızı yapacağız." diye konuştu.