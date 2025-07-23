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Galatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Cagliari'yi 3-1 mağlup ederek hazırlık maçlarındaki galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ederken, üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti. 

Galatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı - 1. Resim

Mücadeleye etkili başlayan Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo’nun golüyle öne geçti. Ancak bu golün ardından sahneye çıkan Galatasaray, üstünlüğü kısa sürede ele aldı. 20. dakikada yeni transfer Roland Sallai’nin golüyle eşitliği yakalayan Aslan, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti.

Galatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı - 2. Resim

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, 58. dakikada genç stoper Arda Ünyay’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Arda, performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı - 3. Resim

Sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki hazırlık maçını 26 Temmuz Cumartesi günü RAMS Park'ta Fransız temsilcisi RC Strasbourg'a karşı oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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