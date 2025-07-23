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Leroy Sane İstanbul'da! Galatasaray'ın yıldızı özel jetle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Leroy Sane İstanbul&#039;da! Galatasaray&#039;ın yıldızı özel jetle geldi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, ABD'deki tatilini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği ve 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman oyuncu Sane, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini de bu ülkede geçirmişti.

Leroy Sane İstanbul'da! Galatasaray'ın yıldızı özel jetle geldi - 1. Resim

Sane, bugün Los Angeles'tan özel jetle İstanbul Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı yöneticilerin karşılaştığı Sane, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Alman oyuncu yarın sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başlayacak.

Leroy Sane İstanbul'da! Galatasaray'ın yıldızı özel jetle geldi - 2. Resim

Leroy Sane İstanbul'da! Galatasaray'ın yıldızı özel jetle geldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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