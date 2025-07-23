Leroy Sane İstanbul'da! Galatasaray'ın yıldızı özel jetle geldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, ABD'deki tatilini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi.
Sarı-kırmızılı takımın, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği ve 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman oyuncu Sane, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini de bu ülkede geçirmişti.
Sane, bugün Los Angeles'tan özel jetle İstanbul Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı yöneticilerin karşılaştığı Sane, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Alman oyuncu yarın sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran