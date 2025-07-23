Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay sahneye çıktı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında genç stoperi Arda Ünyay'ın golüyle farkı açtı. Sarı-kırmızılı takımın 2007 doğumlu futbolcusu performansıyla taraftarlardan alkış topladı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları serisinde İtalya temsilcisi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu Arda Ünyay, sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti.

58. dakikada sarı-kırmızılıların kazandığı serbest vuruşta sahneye çıkan Ünyay, Sallai'nin ortasında kafayla fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi. Genç oyuncu, bu golle Galatasaray formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 18 yaşındaki stoper, fiziksel gücü ve hava toplarındaki başarısıyla teknik heyetten tam not aldı.

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Arda Ünyay, 18 Ocak 2007'de Ankara'nın Çanyaka ilçesinde dünyaya geldi. Arda Ünyay'ın eğitim hayatına dair detaylar sınırlı olsa da futbola olan ilgisi çok erken yaşlarda başladı. 11 yaşındayken MKE Ankaragücü altyapısına adım attı.

Futbola 2018 yılında Ankaragücü altyapısında başlayan Arda Ünyay, 2 Eylül 2022 tarihinde henüz 15 yaşındayken kulübüyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçına Pendikspor karşısında çıktı ve oyuna 59. dakikada girerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki ilk deneyimini ise 7 Haziran 2023'te Adana Demirspor karşısında yaşadı; bu kez sahaya 70. dakikada adım attı.

11 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Şu anda Galatasaray U19 takımında forma giyiyor ve A Takım kadrosunda da yer buluyor.