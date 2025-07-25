10 dakikada Galatasaray! Sallai'den aylar sonra itiraf: Açıklamak imkansız

Galatasaray'ın Eylül 2024'te Freiburg'tan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai; Bundesliga'dan sarı-kırmızılılara transfer süreci, RAMS Park heyecanı ve bu sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'yle ilgili konuştu.

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan, teknik direktör Okan Buruk'un hem savunmada hem de kanatta görev verdiği Roland Sallai, sadece 10 dakika içinde transfere karar verdiğini vurgularken, "Beklediğimden de fazlasını gördüm" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HEYECANLIYIM"

Galatasaray Youtube kanalına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ancak sonunda istediğimizi aldık. Kulüpteki ilk yılımdı. Gelmeden önce çok heyecanlıydım. Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum ve kupalar kazanmak istiyordum. Sonunda şampiyonluğa ulaştık. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi, dünyada futbolun en büyük sahnesi. Orada büyük bir takım olduğumuzu göstermek ve başarılara imza atmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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"TARAFTARIN NE KADAR ÖZEL OLDUĞUNU FARK ETMİŞTİM"

Almanya ile Türkiye ligi arasındaki fark hakkında Sallai, "Bundesliga'dan Süper Lig'e geldiğimde şaşırmıştım. Çok hızlı ve çok yüksek şiddetli bir oyun gördüm. Almanya ile kıyasladığımız zaman hız ve şiddet farkı var. Türkiye'de oynamayı çok seviyorum. Taraftarı daha önceden görmüştüm. Bu yüzden de heyecanlıydım. Takımın 2 maçını izlemiştim. Özellikle taraftarın ne kadar özel olduğunu fark etmiştim. İlk andan beri bu kulübün kazanmak zorunda olduğunun farkındaydım. Bu da benim için çok mutluluk verici çünkü kazanmayı çok seviyorum. Kulübün ve taraftarın ne kadar iyi olduğunu duymuştum. 10 dakika içinde Galatasaray'a katılmaya karar verdim. Beklediğimden de fazlasını gördüm" ifadelerini kullandı.

"BURADA FARKLI BİR DÜNYA VAR"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'la ilgili Galatasaraylı futbolcu, "Tek kelimeyle açıklamak imkansız. Ben daha önceden de 80-90 bin kişinin önünde oynadım fakat hiçbiri RAMS Park gibi değildi. Burada farklı bir dünya var. Her oyuncu aynı şeyi söylüyor. Avrupa'nın çok büyük kulüplerinde oynamış oyuncular bile aynı şeyi söylüyor. Buradaki atmosfer çok farklı ve benim de çok hoşuma gidiyor" sözlerini sarf etti.