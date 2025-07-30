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Donnarumma'dan haber var! İtalyanlar transferi duyurdu: Galatasaray'ı üzecek flaş gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geçirdiği 14 yılda 19 kupa kazanan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da, son dönemde Ederson ve Gianluigi Donnarumma isimleri ön plana çıkıyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Paris Saint Germain'in yıldız file bekçisi Donnarumma için İtalya'dan kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın listesinde olan Gianluigi Donnarumma konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Manchester United, yıldız kaleciye imza attırmak için harekete geçti. 

Donnarumma'dan haber var! İtalyanlar transferi duyurdu: Galatasaray'ı üzecek flaş gelişme - 1. Resim

MANCHESTER UNITED DEVREDE

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre; İngiliz kulübü, Paris Saint Germain forması giyen İtalyan kalecinin transferinde önemli mesafe kat etti.

Haberde, Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşme gerçekleştiği ve tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu aktarıldı.

PSG'DEN YÜKSEK MAAŞ İSTİYOR

Aynı zamanda PSG ile yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın, maaş beklentisinin yüksek olması nedeniyle Fransız kulübüyle anlaşmasının zor olduğu belirtildi.

Donnarumma'dan haber var! İtalyanlar transferi duyurdu: Galatasaray'ı üzecek flaş gelişme - 2. Resim

47 MAÇIN 13'ÜNDE GOL YEMEDİ

26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla 47 resmi maça çıktı. Donnarumma, bu karşılaşmalarda 43 gol yerken, 13 maçta kalesini gole kapattı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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