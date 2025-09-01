Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı! "Boşuna 2 futbolcudan dayak yemedi"

Sarı-lacivertli kulüp, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'da kaptanlık da yapan ve Eylül 2024'te Portekzi ekibi Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer etti. 26 yaşındaki futbolcu, dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Taraftarların sevgi gösterileri arasında karşılandığı İstanbul'da ilk açıklamasını yapan milli futbolcu, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulubüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

"En şerefli kulüp" vurgusu, Ekol TV canlı yayınına katılan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nu kızdırdı.

"2 FUTBOLCU BUNU DÖVDÜ"

Erman Toroğlu, "Sen yediğin tabağa tükürüyorsun. Yapmayın ya, zayıflar bunlar. Bu adam boşuna 2 tane futbolcudan dayak yemedi! 2 tane topşu bunu dövdüler. Bu sorunlu bir adam. Fenerbahçe'ye de sorun olacak. 2 tane futbolcudan dayak yiyorsan sorun sendedir. Sen bu cümleyi söylüyorsan benim için adam değilsin. Her kulübün şerefi vardır. Biri çok şerefli biri az şerefli mi? Birisi sana senin seylediğin cümleyi söylerse ne dersin, nasıl bir tepki verirsin? Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok seşyini kaybedersin" değerlendirmesini yaptı.