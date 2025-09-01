Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı! "Boşuna 2 futbolcudan dayak yemedi"

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı! "Boşuna 2 futbolcudan dayak yemedi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol, Transfer, Galatasaray, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, dün akşam İstanbul'a geldi. Milli futbolcu, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulubüne geldim" dedi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Aktürkoğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'da kaptanlık da yapan ve Eylül 2024'te Portekzi ekibi Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer etti. 26 yaşındaki futbolcu, dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı!

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Taraftarların sevgi gösterileri arasında karşılandığı İstanbul'da ilk açıklamasını yapan milli futbolcu, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulubüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

"En şerefli kulüp" vurgusu, Ekol TV canlı yayınına katılan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nu kızdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı!

"2 FUTBOLCU BUNU DÖVDÜ"

Erman Toroğlu, "Sen yediğin tabağa tükürüyorsun. Yapmayın ya, zayıflar bunlar. Bu adam boşuna 2 tane futbolcudan dayak yemedi! 2 tane topşu bunu dövdüler. Bu sorunlu bir adam. Fenerbahçe'ye de sorun olacak. 2 tane futbolcudan dayak yiyorsan sorun sendedir. Sen bu cümleyi söylüyorsan benim için adam değilsin. Her kulübün şerefi vardır. Biri çok şerefli biri az şerefli mi? Birisi sana senin seylediğin cümleyi söylerse ne dersin, nasıl bir tepki verirsin? Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok seşyini kaybedersin" değerlendirmesini yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı!
Sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı futbolcu Marcao, Giresunspor ile oynadıkları maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saha içinde fiziksel müdahalede bulunmuştu. Milli oyuncu, idman sırasında takım arkadaşı Patrick Van Aanholt'la da gerginlik yaşamıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kalbi 31 dakika durdu, NASA’nın Mars teknolojisiyle hayata döndü!Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi - SporYıldız futbolcu F.Bahçe için İstanbul'daKalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor - SporGalatasaray yana döne kaleci arıyor!Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi! - SporKerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!Sergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı" - SporSergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı"Trabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı - SporTrabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadıFener’den transfer şov! Kerem formayı giydi, Asensio yola çıktı! Ederson da bugün geliyor... - Spor2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!
Sonraki Haber Yükleniyor...