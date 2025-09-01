Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!

Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!

- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;na şeref tepkisi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Taraftarlar tarafından karşılanan Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum." açıklamasında bulundu. Aktürkoğlu'nun açıklamalarına Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Aktürkoğlu'nu ailesi, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi! - 1. Resim

Aktürkoğlu'nun havalimanında söylediği sözler Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. "Türkiye'nin en büyük kulübüne, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum." açıklamasında bulunan Aktürkoğlu'nun sözlerine sosyal medyada da tepki gösterildi.

Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi! - 2. Resim

Kerem'in yanlış anlaşıldığını söyleyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, "Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en şerefli kulübü" derken Fenerbahçe'yi yüceltmek gayesi gütmüştür.Başka takımları yermek amacı yoktur bu söylemde." dedi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Galatasaray'da yaşadığı başarıların ardından bu sözlerin söylenmesine tepki gösterdi. 

Hakkı Alkan ve Samet Jankovic'ten karşılıklı suçlamalar! "5,5 milyon TL para istedi"
