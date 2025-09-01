Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!

Fenerbahçe'nin transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Aktürkoğlu'nu ailesi, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Aktürkoğlu'nun havalimanında söylediği sözler Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. "Türkiye'nin en büyük kulübüne, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum." açıklamasında bulunan Aktürkoğlu'nun sözlerine sosyal medyada da tepki gösterildi.

Kerem'in yanlış anlaşıldığını söyleyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, "Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en şerefli kulübü" derken Fenerbahçe'yi yüceltmek gayesi gütmüştür.Başka takımları yermek amacı yoktur bu söylemde." dedi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Galatasaray'da yaşadığı başarıların ardından bu sözlerin söylenmesine tepki gösterdi.