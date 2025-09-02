Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti! Ederson, İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti! Ederson, İstanbul&#039;a geldi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği dünyaca ünlü kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin transferde anlaşma sağladığı Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında kaleye Manchester City'den Ederson takviyesi yaptı. Gün içerisinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

TARAFTARI SELAMLADI

32 yaşındaki kaleci saat 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı.
Ederson, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

