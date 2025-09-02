Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de peş peşe transfer açıklamaları! Livakovic Girona'ya kiralandı

Fenerbahçe'de peş peşe transfer açıklamaları! Livakovic Girona'ya kiralandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanya'nın Girona Kulübüne kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Girona'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de peş peşe transfer açıklamaları! Livakovic Girona'ya kiralandı - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

