Fenerbahçe'dan Sofyan Amrabat açıklaması: Real Betis'e kiralandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri yer aldı..

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 39 maçta 2 gol kaydetti.