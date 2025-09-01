Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer oldu: Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, genç stoper Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transferi konusunda resmi anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Al Hilal Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe’ye 22 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, genç futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’i Fenerbahçe’ye verilecek.

Fenerbahçe, altyapısından A Takım’a yükselen Yusuf Akçiçek’in kısa sürede camianın sevdiği bir isim haline geldiğini vurguladı. Kulüp, oyuncuya bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Yusuf Akçiçek’in Al Hilal’e transferi, Fenerbahçe’nin genç oyuncu satışlarından elde ettiği en yüksek bonservislerden biri olarak dikkat çekiyor.