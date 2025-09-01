Fenerbahçe yeni transferi Marco Asensio'yu resmen açıkladı

Fenerbahçe, İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asensio, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.