Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor! Yıllık ücreti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Euro Football'da yer alan habere göre; dünyaca ünlü teknik adam, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Jose Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden alınmıştı.

TÜM KULVARLARDA 62 MAÇA ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın başında tüm kulvarlarda 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik direktör, 2.02 puan ortalaması yakaladı.