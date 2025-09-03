Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var? 2025-2026 FB UEFA kadrosu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var? 2025-2026 FB UEFA kadrosu

- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var merak ediliyor. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritasını netleştirdi. Uzun süredir merakla beklenen takım kadrosu, UEFA'ya bildirilen son isimlerle birlikte resmiyet kazandı. Şimdi ise 2025-2026 FB UEFA kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var sorgulanırken 2025-2026 FB UEFA kadrosu netleşmiş oldu. Kulüp yönetimi, Avrupa'daki hedeflerine uygun, güçlü ve dengeli bir kadro oluşturmak için titiz bir çalışma yürüttü. Kadro bildirimi için son tarih olan 3 Eylül 2025 saat 01.00'e kadar bildirim süreci tamamlandı. Fenerbahçe Avrupa kadrosu isimleri belli oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var? 2025-2026 FB UEFA kadrosu - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİ'NDE KİMLER VAR?

Sarı-lacivertlilerin kadroya dahil ettiği Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene gibi önemli isimlerin, Avrupa macerasında kilit roller üstlenecek.

Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez oyuncuları olan Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de UEFA Avrupa Ligi için ayrılmaz parçalar olarak kadroda yerini aldı. Kadroda yer alan isimler netleşirken tam kadro listesi de paylaşıldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var? 2025-2026 FB UEFA kadrosu - 2. Resim

2025-2026 FB UEFA KADROSU

2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, turnuva kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıkladığı listede şu isimler yer aldı:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene"

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi İsim Listesi'nde kimler var? 2025-2026 FB UEFA kadrosu - 3. Resim

7 İSİM LİSTE DE YOK

Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise listede yer almadı. 

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

1.⁠ ⁠Hafta: 24 Eylül Çarşamba, 22.00 | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (Deplasman)

2.⁠ ⁠Hafta: 2 Ekim Perşembe, 19.45 | Fenerbahçe - OGC Nice (İç Saha)

3.⁠ ⁠Hafta: 23 Ekim Perşembe, 19.45 | Fenerbahçe - VFB Stuttgart (İç Saha)

4.⁠ ⁠Hafta: 6 Kasım Perşembe, 23.00 | FC Viktoria Plzeň - Fenerbahçe (Deplasman)

5.⁠ ⁠Hafta: 27 Kasım Perşembe, 20.45 | Fenerbahçe - Ferencvárosi TC (İç Saha)

6.⁠ ⁠Hafta: 11 Aralık Perşembe, 23.00 | SK Brann - Fenerbahçe (Deplasman)

7.⁠ ⁠Hafta: 22 Ocak Perşembe, 20.45 | Fenerbahçe - Aston Villa (İç Saha)

8.⁠ ⁠Hafta: 29 Ocak Perşembe, 23.00 | Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (Deplasman)

