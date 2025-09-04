Ertelenen Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Tarih belli oldu

Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Alanyaspor maçı, TFF'nin Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin maçlarını ertelemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. TFF'nin son açıklamalarının ardından Süper Lig 1. ve 3. hafta ertelenen maçların programı duyuruldu. Peki, Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

ERTELENEN FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendan Alanyaspor maçını ertelemişti. Müsabakanın oynanacağı gün belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe-Alanyaspor maçı, 17 Eylül Çarşamba günü 20.00'de oynanacak.

Mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçının yayın bilgileri henüz belli olmad ancak maçın beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENMİŞTİ?

Maç, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord ile oynadığı yoğun maç takvimi nedeniyle ertelendi. TFF, kulüplerin talepleri doğrultusunda bu kararı almıştı.

SÜPER LİG’DE DİĞER ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ

TFF’nin açıklamasında, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının yanı sıra ligin 1. haftasında ertelenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir ve 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçlarının da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00’de oynanacağı belirtildi. Ayrıca, ligin 1. haftasında ertelenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00’de yapılacağı duyuruldu.