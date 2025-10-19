Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek!

Sarı-lacivertli ekip Fatih Karagümrük karşısına eksiklerle çıkacak. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da tedavilerinin devam etmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

Milan Skriniar ise sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı Süper Lig yayın hakları gereği yalnızca beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar akşamı konuk edecek. Ali Şansalan’ın yöneteceği mücadele, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Samet Çavuş olacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Kranevitter, Serginho, Larsson, Fofana