Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek!

Milli aranın ardından sahalara dönecek olan Fenerbahçe Fatih Karagümrük ile bu akşam mücadele verecek. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken muhtemel ilk 11'de şekil almaya başladı.

Sarı-lacivertli ekip Fatih Karagümrük karşısına eksiklerle çıkacak. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da tedavilerinin devam etmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

Milan Skriniar ise sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldı. 

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek! - 1. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek! - 2. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı Süper Lig yayın hakları gereği yalnızca beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek! - 3. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar akşamı konuk edecek. Ali Şansalan’ın yöneteceği mücadele, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Samet Çavuş olacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek! - 4. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Kranevitter, Serginho, Larsson, Fofana

Kaynak: Türkiye Gazetesi

