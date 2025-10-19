Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı, Adana ve Hatay'dan hissedildi

Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı, Adana ve Hatay'dan hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osmaniye&#039;de korkutan deprem! Sarsıntı, Adana ve Hatay&#039;dan hissedildi
Deprem, Osmaniye, Sumbas, Adana, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmaniye son dakika bir depremle sarsıldı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Hatay ve Mersin'den de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sumbas merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Hatay ve Mersin'den de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adana'nın Feke ilçesi olarak duyururken, depremin büyüklüğünü ise 4 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maçı Ali Şansalan yönetecek!Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? ABD Grand Prix yakından takip ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak? Özgür Özel kritik soruya cevap verdi - Gündemİmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak?Gökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı - GündemBOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan tam isabetAK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz - Gündem"Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı! Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu - GündemCumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurduÇocukları istismar eden reklamlara geçit yok! Reklam Kurulu'ndan erişim engeli ve para cezası - GündemÇocukları istismar eden reklamlara geçit yok32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var - Gündem32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
Sonraki Haber Yükleniyor...