Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı, Adana ve Hatay'dan hissedildi

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sumbas merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Hatay ve Mersin'den de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adana'nın Feke ilçesi olarak duyururken, depremin büyüklüğünü ise 4 olarak rapor etti.