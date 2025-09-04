Fenerbahçe'de kritik toplantının saati belli oldu! Yeni teknik direktör...
Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusuna odaklanırken kritik toplantının saati ve gündem maddeleri belli oldu.
Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, Mourinho'nun ayrılığı sonrası boş kalan teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarına hız verdi.
YERLİ VE YABANCI ADAYLAR
Fenerbahçe'nin listesinde İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi yerli adayların yanı sıra Luciano Spalletti, Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Sebastian Hoeness gibi yabancı isimler de bulunuyor.
YÖNETİM SAAT 15.00'TE TOPLANACAK
Teknik direktör konusunda çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde yönetim, bugün 15.00'te toplanıyor.
GÜNDEM MADDELERİ BELLİ OLDU
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, toplantının gündem maddelerini yeni teknik direktör ve 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim olarak belirledi.
