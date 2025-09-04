Fenerbahçe'de kritik toplantının saati belli oldu! Yeni teknik direktör...

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, Mourinho'nun ayrılığı sonrası boş kalan teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarına hız verdi.

YERLİ VE YABANCI ADAYLAR

Fenerbahçe'nin listesinde İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi yerli adayların yanı sıra Luciano Spalletti, Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Sebastian Hoeness gibi yabancı isimler de bulunuyor.

YÖNETİM SAAT 15.00'TE TOPLANACAK

Teknik direktör konusunda çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde yönetim, bugün 15.00'te toplanıyor.

GÜNDEM MADDELERİ BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, toplantının gündem maddelerini yeni teknik direktör ve 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim olarak belirledi.