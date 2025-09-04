Rapçi Uzi'den Kerem Aktürkoğlu hazırlığı: Bin pişman oldu

Galatasaray için yazdığı "Şampiyon" marşıyla sarı kırmızı camianın coşkusuna ortak olan rapçi Uzi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası gelen tepkiler üzerine radikal bir değişiklik yapma kararı aldı.

"CİMBOM'UN OĞLU KEREM AKTÜRKOĞLU"

Galatasaray için yazdığı marşta Kerem Aktürkoğlu için "Cimbom'un oğlu Kerem Aktürkoğlu" ifadelerine yer veren rapçi Uzi, milli oyuncunun sarı lacivertli takıma transfer olmasının ardından gelen tepkiler üzerine değişiklik yapma kararı aldı.

TRANSFER SONRASI TEPKİ ÇEKTİ

Transfer sonrası Galatasaraylı taraftarlardan tepki gören rapçi Uzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıda değişikliğe gideceğini duyurdu.

"MALUM ŞAHSI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşım yapan Uzi, "Arkadaşlar ben de malum şahsı şarkıdan çıkarmak istiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapıyorum, emin olun" dedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SÖYLEMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımın 25. şampiyonluğu sonrası rapçi Uzi bir şarkı yazmış ve Galatasaray taraftarı bu marşı çok beğenmişti. Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Uzi, statta binlerce taraftar ile birlikte bu marşı tek bir ağızdan söylemişti.

Marşın içinde Galatasaray takımından futbolcuların isimleri, kulübün efsane isimleri ve yöneticiler de yer alıyordu.