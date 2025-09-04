Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a büyük şok: Bunu beklemiyordu

UEFA Avrupa Ligi listesine yeni transferleri yazanFenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin yanı sıra kaptan Mert Hakan Yandaş da kadro dışında kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yeni transferleri kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertliler; Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene listeye eklerken bazı oyuncular ise dışarıda kaldı.

İlgili Haber Rapçi Uzi'den Kerem Aktürkoğlu hazırlığı: Bin pişman oldu

MERT HAKAN YANDAŞ ALINMADI

O isimlerden en dikkat çekeni takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş oldu. Bu sezon birinci kaptanlık görevine getirilen Mert Hakan Yandaş, listeye giremezken büyük şok yaşadı. Listede ayrıca Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de yer almadı.

KADRO UEFA'YA BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

İLK MAÇ HIRVATİSTAN'DA

Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.