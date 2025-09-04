Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sebastian Hoeness'ten ilk açıklama! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Sebastian Hoeness'ten ilk açıklama! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi biletinin Benfica'ya kaptırılması sonrası Jose Mourinho'nun görevine son veren Fenerbahçe ile adı anılan Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, muhtemel Türkiye kariyeri hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den teklif aldığı iddialarıyla gündemde olan Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sky Sports'a açıklama yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" dedi.

Sebastian Hoeness'ten ilk açıklama! Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 1. Resim

SERBEST KALMA BEDELİ YOK

Hoeness'in, yıllar sonra kupa kazandırdığı Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman teknik direktörün mukavelesinde "serbest kalma maddesi" yer almıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

