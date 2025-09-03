Semih Şentürk'ten Fenerbahçe için teknik direktör iddiası: Ali Koç'a seslendi

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı ile ilgili konuşan sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Semih Şentürk, sporON YouTube kanalında çarpıcı ifadeler kullandı.

"YABANCI DEĞİL, YERLİ OLMALI"

Yabancı hocanın Fenerbahçe'ye başarı getireceğine inanmadığını söyleyen Şentürk, "Yabancı teknik direktörün şu an Fenerbahçe'yi değiştireceğine inanmıyorum. Türk teknik direktörün Galatasaray ile şampiyonluk yarışına gireceğini düşünüyorum ve eğer Türk teknik direktör gelirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda en büyük aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ZICO, DAUM ŞAMPİYON YAPTI AMA..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarına dikkat çeken Semih Şentürk, "Galatasaray zorlu Şampiyonlar Ligi fikstürüne girecek, Fenerbahçe'de Avrupa Ligi serüvenine girecek ama Galatasaray'ın rakipleri daha zor. O yüzden ben Türk teknik direktörden yanayım, inşallah da buradan başkanıma ve yönetime sesleniyorum Türk hoca gelmeli bu takıma. Yabancı teknik direktör iste Mourinho'yu getirdin. Ligi tanıyana kadar zaman alıyor. Zico, Daum geldi şampiyon yaptı ama o zaman Türk oyuncuların fazlalığı, yabancı sınırının az olması... Bunlar çok büyük etkenler" şeklinde konuştu.