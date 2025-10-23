Evlerindeki asma tavan çöktü, deprem sandılar! 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Burdur'da evlerinde bir anda üzerlerine asma tavan çöken İsmail K. ve Elif K. çifti, deprem olduğunu sandı. Asma tavan parçalarından yaralanan Elif K. hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesinde gece saatlerinde İsmail K. ile Elif K. evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü.
Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"
Olay anının anlatan İsmail K., "Evde yatarken bir anda asma tavan parçalandı. Deprem olduğunu sandık. Parçalardan korunmak için kolumu yukarıya kaldırdım. Parça koluma çarparak kırıldı sonrasında da kafama düştü" dedi.
