Emniyete kafa tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'! "Yemişim kurallarınızı" paylaşımıyla haddini aştı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da sosyal medyada "Yemişim kurallarınızı" paylaşımıyla haddini aşarak trafikte akrobasi yapan Buhari K., Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak adli ve idari işlemler uygulandı. Valilik, şahsın yakalandığı anları "Gereği yapıldı" açıklamasıyla paylaştı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet ortamında yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, Buhari K. isimli şahsın sosyal medya hesabından Amasya - Samsun karayolunda çevre yolu mevkiinde motosikletiyle hız limitlerine uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacak biçimde akrobasi hakaretleri yaptığı görüntüleri "Yemişim kurallarınızı" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Emniyete kafa tuttu tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'!

Ekiplerin yakaladığı şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli ve 2918 sayılı karayolu trafik kanununun ilgili maddelerinden idari işlemleri yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Emniyete kafa tuttu tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'!

HADDİNİ AŞTI, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI: 'GEREĞİ YAPILDI'

Amasya Valiliği, şahsın motosikletin ön tekerini kaldırıp sürdüğü anın fotoğrafını "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaştı.

Açıklamada, "Motosikletiyle çeşitli kural ihlalleri yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çektiği bu görüntüleri de sosyal medyada, 'Yemişim kurallarınızı' başlığıyla paylaşan şahıs, İl Jandarma Komutanlığımızın sanal devriyeleri tarafından yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Amasya’da vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokanlara asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

 

