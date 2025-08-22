Ekmek dışında bir şey bulamadı, pasta yedirdi! Amasyalı çiftçinin ilginç tilki dostluğu

Büyük Kızılca köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ömer Sarı, tarladan dönüşte karşılaşması üzerine ekmeğini bölüp vermesi sonrasında peşinden evine kadar gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Ertesi hafta bahçeye gelen tilki sayısı 2 oldu. Onları kirpilerde takip etti. 55 yaşındaki Sarı, şimdi 2 tilki ve çok sayıda kirpiyi her akşam besliyor.

"EKMEK YEMEKTEN BIKTILAR"

Kuraklığın etkili olduğu bu dönemlerde dağda yeteri kadar beslenemediklerini düşündüğü tilkilerin aç kaldıkları için yerleşim yerlerine geldiklerini anlatan Sarı, "Dostluk kurduğum iki tilkiye pasta, kek, peynir, kirpilere ise fıstık yediriyorum" dedi.

Kendisine alıştıkları için yakınlaştığı tilkilerle selfie bile yaptığına değinen Ömer Sarı, "Artık ekmek yemekten bıktılar. Şimdi böyle idare ediyoruz. Doğadaki canlıların da yaşamaya hakkı var. Onların yaşadıkları alanlarını daraltmayalım. Onlara zarar vermeyip sevmeliyiz" dedi.

"TAVUKLARIM OLSA TİLKİLERİN ÇALMASINI İSTERİM"

Tilkilerin genellikle tavuk çalmalarıyla tanındığını anlatan duyarlı çiftçi, "Şimdi tavuk besleyenlerin kümesleri çok korunaklı. Onun için tilkiler tavuk da çalamıyor. Benim tavuklarım olsa tilkilerin çalmasını isterim. Bu duruma sevinirim" diye konuştu.