Görenleri mest eden anlar! Güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken yayla sarıya büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Haziran 2025 13:10 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 14:40 - Güncelleme:

Kars, Sarıkamış, Arpaçay, Tilki, Haber

Tabiatıyla görenleri mest eden Kars'ta mutlaka görülmesi gereken alanlar dikkat çekiyor. Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları yürüyüşe çıkanlar tarafından beslenirken, sarıya bürünen Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk Yaylası fotoğraf tutkunlarını hayran bıraktı. İşte baktıkça insanın için açan fotoğraflar...

Kars'ta bozayı, kurt, tilki, karaca, tavşan gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor. Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor. İlgili Haber Tatilciler buraya akın ediyor! Bu yılın yeni gözdesi Sohmarik Yaylası Türkiye'nin en büyüğü! Gören hayran kalıyor "KARINLARINI DOYURUYORUM" Sarıkamış ilçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi. Nazlı Açelya Demirci, bölgede yürüyüş yaparken yavru tilkileri gördüklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde tilkinin yavrularına rastladık. Daha sonra gidip onlara ekmek ve mama getirdim, karınlarını doyuruyorum." dedi. HAYRAN BIRAKAN FOTOĞRAFLAR Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk Köyü ve Yaylası'nda yaz aylarında açan sarı çiçekler, doğaya renk katıyor. Zengin flora ve faunasıyla öne çıkan yaylada köylüler, çiçekler arasında atlı gezintiler yaparak manzaranın keyfini çıkarıyor. İşte Kars'ın Sarıkamış'ta bulunan kızıl tilki yavruları ve Arpaçay'da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında sayılan Kuyucuk Yaylası'ndan fotoğraflar: Kars Kuyucuk Yaylası:

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi