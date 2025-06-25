Türkiye'nin en büyüğü! Gören hayran kalıyor

Avrupa'nın ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası ve doğal ortamıyla görenleri hayran bırakıyor. Yaz mevsimi nedeniyle Nemrut Krater Gölü, çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı doğa harikası Nemrut Krater Gölü, yaz aylarının gelişiyle ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut, endemik bitki türleri, vahşi yaşamı ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan bu eşsiz kaldera, bölgedeki ayılar ve zengin flora çeşitliliğiyle ekosistem açısından da dikkat çekiyor.

"MÜKEMMELİYET" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Yeşille mavinin kucaklaştığı göl çevresi, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelirken, fotoğraf tutkunları için de doğal bir açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği destekli Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülüne layık görülen Nemrut, tur rehberlerinin de uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı Nemrut Kalderası, Bitlis turizmi için yükselen bir değer olmaya devam ediyor.