Arda Güler'in paylaşımına beğeni yağdı: Mbappe'den cevap gecikmedi 

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak göserilen Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'ye karşı 5-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından dikkat eken bir paylaşıma imza attı.

1,5 MİLYON BEĞENİ

La Liga'da bu sezon görev yaptığı 8 maçta 3 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta bir asistlik skor katkısı veren yıldız oyuncu, Kazakistan yolculuğu dönüşü uçakta Kylian Mbappe'nin uyuduğu anları paylaştı. Gönderiye 1,5 milyon fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

"YOLCULUK ÇOK ZORDU KÜÇÜK KARDEŞİM"

Fransız yıldızdan Arda Güler'in Instagram paylaşımına cevap geldi. Mbappe, "Kazakistan yolculuğu çok zordu küçük kardeşim" yorumunu yazdı.