Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı

Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı

- Güncelleme:
Mersin&#039;de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de 2021'de sahile vurduktan sonra gömülen 14 metrelik Fin balinası iskeletinin bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılma işlemi devam ediyor. Büyük bölümü görünür hale gelen balina iskelet çıkarıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

Üniversite tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasına ait iskeletin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla hazırlanan "Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi kapsamındaki kazı çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı - 1. Resim

Vali Atilla Toros, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yürütücülüğünü üstlendiği projedeki kazı alanını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Toros, büyük bölümü görünür hale gelen balina iskeletinin çıkarılma işlemine eşlik etti. Toros'un fırçayla iskelet üstündeki toprağı temizlediği etkinliğe, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı - 2. Resim

Vali Toros, gazetecilere Mersin açısından önemli bilimsel bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi. Kentte 2021'de kıyıya vuran Fin balinasının MEÜ Yenişehir Kampüsü'nde gömülerek 4 yıl sonrasını öngören ekibi kutlayan Toros, "Şu an kazısını beraber yaptığımız bilimsel etkinlik, aynı zamanda önemli bir eğitim etkinliğiyle beraber yürüyor. Öğrencilerimizle beraber yürütülen önemli bir kazı oldu. 400'e yakın öğrencinin buraya kayıt yaptırarak faaliyete katılmak istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı - 3. Resim

DENİZ CANLILARI MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Toros, iskeletin MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek şunları söyledi:

"Mersin, tarih ve kültürel miras anlamında önemli bir kent. Aynı zamanda denizlerinden dağlarına, kıyılarından ormanlarına kadar önemli biyoçeşitliliğe sahip bir şehir. Bu anlamda biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli çalışma yürütüyoruz. Çene kemiği, kafatası, göğüs ve kuyruk omurları da dahil olmak üzere iskeletin çıkarılması hem akademik çalışmalar hem de sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma. Şaşırtıcı ve bilim anlamında önemli katkı sunacağını, görülmeyi arzu edilecek, şehrimize önemli katkısı olacağını düşündüğümüz bir çalışma olmuş."

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da öğrencilerin bilimsel merakı ve keşfetme duygusunun karşılık bulduğu bu etkinliği üniversitelerinde gerçekleştirmenin mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mersin'de 14 metrelik Fin balinasının iskeleti ortaya çıkmaya başladı - 4. Resim

İKİ GÜN İÇİNDE İSKELETİN TAMAMI TOPRAKTAN ÇIKARILACAK

Projeyi yürüten MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayas da kazı çalışmalarında 4. günü geride bıraktıklarını kaydederek, "Şu an kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz." dedi.

 

