7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul su kesintisi programı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Ekim Salı İSKİ planlı su kesintileri...

İSKİ İstanbul'da su kesintisi gerçekleşecek ilçe ve mahalleleri paylaştı.  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Ekim Salı günü hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçe ve mahallerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını belirtti.

Kesintilerden etkilenecek bölgelerde ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından suların gün içinde kademeli olarak verilmesi bekleniyor. İşte İSKİ tarafından paylaşılan güncel su kesintisi duyuruları ve arıza-kesinti sorgulama sayfası...

7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

7 Ekim 2025 Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Özellikle Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki bazı mahallelerde sabah saatlerinden itibaren kesintiler etkili oluyor. İSKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından suların gün içinde kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgeye ilişkin güncel kesinti ve suyun ne zaman geleceği bilgisine İSKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilir.

Beyoğlu ilçesinin Hacıahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katıpmustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe Kulaksız, Piyalepaşa, Sütlüce, Tomtom, Çukur, Ömer Avni, Örnektepe, Şahkulu, Şehit Muhtar mahallelerinde arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Çalışmanın yaklaşık 09:00 civarında sona ermesi bekleniyor.

7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

