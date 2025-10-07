Teknoloji devleri OpenAI ve AMD'dan milyar dolarlık anlaşma! Hisseleri hızla yükseliyor

Amerika merkezli yarı iletken üreticisi Çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), OpenAI ile stratejik bir ortaklığa adım attı. Anlaşmayla; AMD, OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacak ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacak

Anlaşmaya göre, AMD, OpenAI’ye 6 gigawatt'a kadar yapay zeka altyapısı sağlayacak. Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, bu anlaşmanın kesinleştiği ve birkaç yıl süreceği duyuruldu. AMD, bu iş birliği sayesinde 2026’nın ikinci yarısından itibaren yıllık onlarca milyar dolarlık ek gelir bekliyor.

160 MİLYON ADET VARANT İHRAÇ EDECEK

Bloomberg'de yer alan bilgilere göre; şirket ayrıca OpenAI’ye, yaklaşık yüzde 10 hisseye denk gelen 160 milyon adet varant ihraç edecek. Bu varantlar, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi durumunda devreye alınacak. Uzmanlar, bu gelişmelerin AMD’nin gelecekteki gelirlerini ve kârını ciddi şekilde artırabileceğine işaret ediyor.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren, AMD CEO’su Lisa Su, OpenAI ile kurulan bu ortaklığın önemli bir adım olduğunu söyledi. OpenAI CEO’su Sam Altman da, AMD’nin yüksek performanslı çiplerdeki liderliğinin, yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmada kilit rol oynayacağını ifade etti.

PAZAR PAYI BEKLENTİLERİ AŞACAK

Analistler, AMD’nin uzun süredir yapay zeka pazarında daha büyük bir pay alabileceğini öngörüyordu. Bu anlaşmayla birlikte AMD'nin pazar payının beklentilerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Ancak, Nvidia'nın hâlen baskın tedarikçi konumunu koruduğu da vurgulanıyor.

Yatırımcı değerlendirmelerinde AMD'nin gelecekteki gelirinin "100 milyar doların çok üzerinde" olabileceği ifade edilirken 2029 yılına kadar şirketin yapay zekadan elde edeceği gelir tahmini 20,7 milyar dolardan 42,2 milyar dolara çıkarıldı. Bu beklentiler doğrultusunda AMD için belirlenen adil değer tahmini de 155 dolardan 210 dolara yükseltildi.

AMD VE NVIDIA İLE ANLAŞMA YAPTI

Buna karşın, OpenAI’nin altyapı kurulumları için ihtiyaç duyduğu enerji miktarının, projenin devreye alınma hızını etkileyebileceği belirtiliyor. Enerji temininde yaşanabilecek muhtemel gecikmelerin, gelir beklentileri üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, OpenAI’nin hem AMD hem de Nvidia ile önemli anlaşmalara imza atmaya devam ettiği, yapay zekanın küresel ölçekte benimsenmesi yolunda büyük hedefler belirlediği kaydedildi.