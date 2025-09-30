Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
OpenAI ve Spotify'dan yeni anlaşma! Yapay zekaya satın alma özelliği geliyor

OpenAI ve Spotify&#039;dan yeni anlaşma! Yapay zekaya satın alma özelliği geliyor
OpenAI, ChatGPT’ye“ Anında Satın Al” özelliği eklediğini duyurdu. Spotify ile iş birliği yapan OpenAI, kullanıcıların sohbet sırasında doğrudan ürün satın alabilmesini sağlayacak. İlk olarak ABD'de başlayan uygulama, Etsy ve yakında Shopify üzerinden alışveriş imkânı sunacak.

OpenAI, Spotify ile işbirliği içerisine girdiğini duyurdu. OpenAI, ChatGPT’ye eklediği yeni “Anında Satın Al” (Instant Checkout) özelliği ile kullanıcıların sohbet üzerinden doğrudan alışveriş yapabilmesine imkan tanıyor. Yeni alışveriş özelliği, ilk olarak ABD’deki ChatGPT kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar artık ABD’li Etsy satıcılarından da ürün satın alabilecek. Yakında bir milyondan fazla Shopify satıcısının da sisteme dahil edileceği bildirildi. 

OpenAI ve Spotify'dan yeni anlaşma! Yapay zekaya satın alma özelliği geliyor - 1. Resim

KULLANICILAR İÇİN ÜCRETSİZ 

ChatGPT kullanıcıları satın almak istedikleri ürünleri aradıklarında, internetten gelen sonuçlar arasında Anında Satın Al özelliğini destekleyen ürünler “Satın Al” butonuyla birlikte gösterilecek. ABD’deki ChatGPT Free, Plus ve Pro kullanıcıları satın alma işlemini sohbet üzerinden tamamlayabilecek. Ödeme, satıcının mevcut sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

OpenAI ve Spotify'dan yeni anlaşma! Yapay zekaya satın alma özelliği geliyor - 2. Resim

SONUÇLARDA ÖNCELİK KAZANMIYOR 

OpenAI tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Satıcılar, tamamlanan alışverişler için küçük bir ücret ödüyor; ancak hizmet kullanıcılar için ücretsiz. Fiyatlara yansıtılmıyor ve ChatGPT’nin ürün sonuçlarını etkilemiyor. Anında Satın Al ürünleri, sonuçlarda öncelik kazanmıyor. Aynı ürünü satan birden fazla satıcı olduğunda, ChatGPT sıralamada; stok durumu, fiyat, kalite, satıcının ana satıcı olup olmaması ve Anında Satın Al özelliğinin etkin olup olmaması gibi kriterleri dikkate alıyor"

TÜM SATICILAR SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDEBİLECEK 

Anında Satın Al özelliği, OpenAI’nin Stripe ve önde gelen satıcılarla birlikte geliştirdiği yeni “Agentic Commerce Protocol” altyapısını kullanıyor. OpenAI, bu teknolojiyi açık kaynak hâline getirerek tüm satıcıların kolayca kendi sistemlerine entegre edebileceği bir AI ticaret standardı hâline getirmeyi hedefliyor. Halihazırda ödeme altyapısı olarak Stripe kullanan satıcılar için, OpenAI’ye göre agentic ödeme sistemini etkinleştirmek sadece “arka planda bir satır kod eklemekle” mümkün.

YAPAY ZEKA SATIN ALMA BİÇİMLERİNDE ÖNEM KAZANDI  

ChatGPT’nin haftalık 700 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. Yeni alışveriş özelliği, Amazon’un dikkatini çekebilir. OpenAI dün yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullanarak yapay zekânın “insanların keşfetme, karar verme ve satın alma biçimlerinde temel bir arayüz hâline geldiğini” vurguladı.

