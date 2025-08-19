Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel"

Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van, Muradiye, Arıcılık, Tilki, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’ın Muradiye ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaş, gece nöbeti sırasında bal kovanlarının yanına gelen tilkilerle gülümseten anlar yaşadı. Tilkilere aşure ikram eden arıcının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Van’ın Muradiye ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan Fesih Kaya, ayı saldırılarına karşı geceleri kovanlarının başında nöbet tutmaya başladı.

Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel" - 1. Resim

Ancak nöbet esnasında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Bal kovanlarına yaklaşan tilkilerle karşılaşan arıcı, onlara aşure vererek besledi.

Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel" - 2. Resim

 O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden arıcının görüntüleri gülümsetti.

Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel" - 3. Resim

Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel" - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi! Ukrayna ve Gazze için Londra ve Berlin hattı devredeMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı: "Bir al-ver olmamıştır, olmayacaktır"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı: "Bir al-ver olmamıştır, olmayacaktır" - Gündem"Bir al-ver olmamıştır, olmayacaktır"Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler - GündemSırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdilerEski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti - GündemEski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmiştiIğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler - GündemMillet bahçesini akrabalarına kiraya verdilerBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı! Başkandan vatandaşlara çağrı var - GündemBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı!Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor! Sessizliğini bozdu - Gündem'AK Parti'ye katılacak' iddialarına cevap!
Sonraki Haber Yükleniyor...