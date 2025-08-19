Tilki ile arıcının gülümseten anları gündem oldu: "Gel aşure yiyin gel"
Van’ın Muradiye ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaş, gece nöbeti sırasında bal kovanlarının yanına gelen tilkilerle gülümseten anlar yaşadı. Tilkilere aşure ikram eden arıcının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Van’ın Muradiye ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan Fesih Kaya, ayı saldırılarına karşı geceleri kovanlarının başında nöbet tutmaya başladı.
Ancak nöbet esnasında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Bal kovanlarına yaklaşan tilkilerle karşılaşan arıcı, onlara aşure vererek besledi.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden arıcının görüntüleri gülümsetti.
