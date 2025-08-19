Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! O korku dolu anları anlattı: "Boğazım batıyor"
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı. “Beş takla attık, uçurumdan yuvarlandık, o virajda kimse sağ çıkmamış” diyen Baylan, yüzünde yaralar oluştuğunu ve göğsüne aldığı darbe nedeniyle konuşmakta zorlandığını söyledi. “İyi ki kemer takmışım, verilmiş sadakamız varmış” sözleri dikkat çekti.
Survivor 2025 sezonunda tanınan Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini endişelendirdi. Yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaşan Baylan, kazada ölümden döndüklerini anlattı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kullandıkları aracın uçurumdan yuvarlandığını ve beş kez takla attığını söyleyen Baylan, panik içinde “Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor” diyerek yardım istemişti.
Hastaneye kaldırılan Baylan’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Eski Survivor yarışmacısı daha sonra yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
“Çok büyük kaza atlattık, 5 takla attık, uçurumdan yuvarlandık. Duyduğumuza göre o virajda düşen kimse yaşamamış. Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Ufak darbeler aldım, göğsüme büyük bir darbe aldığım için konuşamıyorum, nefesim kesiliyor. Şükür kimsede bir şey yok. Kuzenimin dizi parçalandı. O an ölümü hissettim. Arabadan nasıl sağ çıktık bilmiyorum, araba pert oldu. Verilmiş sadakamız varmış, iyi ki kemer takmışım.”
"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ARABALARDAN YARDIM İSTEDİM"
Baylan ayrıca kazadan sonra yardım istemek için uçurumu tırmandığını belirterek şunları söyledi:
“Arabadan çıkınca ben uçurumu tırmanıp 112'yi aradım, yardım çağırdım. Çığlık çığlığa arabalardan yardım istedim. Panik atak olduğum için orada kafayı yedim resmen. Hemen story attım, oradan da destek geldi. İtfaiye gelmese oradan çıkamazdık. Çok üzgünüm ama aynı zamanda çok mutluyum. Vücudumda morluklar ve yaralar var geçer.”