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'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay cevap! Tek tek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor, Aleyna Kalaycıoğlu, Armağan Çağlayan, Survivor All Star, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan ne kadar kazandığını ilk kez açıkladı. Armağan Çağlayan’ın sorusuna samimi cevap veren Kalaycıoğlu, “2021’de hiçbir şey kazanmadım, zaten çok zorlu bir sezondu” dedi.

İlk olarak 2021 yılında ‘Gönüllüler Takımı’nda yarışan ve ardından Survivor All Star 2024 sezonunda da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, ‘Survivor’a katılma süreci ve maddi kazancı hakkında konuştu.

'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay cevap! Tek tek açıkladı - 1. Resim

Armağan Çağlayan’ın, “Survivor’a gidince insan çok mu para kazanıyor? İnsan o eziyeti kendine niye yapar?” şeklindeki sorusuna içtenlikle cevap verdi. Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya para için katılmadığını belirterek şunları söyledi:

'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay cevap! Tek tek açıkladı - 2. Resim

"2021’deki ilk sezonumda herhangi bir ücret almıyorduk. O dönemde daha çok kendimi ne kadar zorlayabileceğimi, ne kadar başarılı olabileceğimi görmek istiyordum. Seçmelere katıldığımda ‘Benim neyim eksik?’ diye düşündüm. Sonra seçilince çok mutlu oldum."

'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay cevap! Tek tek açıkladı - 3. Resim

"2021'DE MADDİ BİR KAZANCIM OLMADI"

Yarışmanın zorluklarına da değinen Kalaycıoğlu, “All Star sezonu zaten çok zordu. 2021’de maddi bir kazancım olmadı. Ama zaten herkesin para için gittiğini sanmıyorum. Survivor, içinde gerçekten hırs olan insanların katılabileceği bir yer. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Kendinle savaştığın ve kendini kanıtlamaya çalıştığın bir deneyim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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