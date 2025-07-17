Klip çekiminde hastaneye kaldırılan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan haber var

Katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Klip çekimi sırasında fenalaşan isim hastalığını Instagram’dan açıkladı.

2021’de Gönüllüler Takımı’nda yer alarak adını duyuran ve 2022 All-Star sezonuna da katılan Aleyna Kalaycıoğlu, sevenlerini korkutan bir paylaşımla gündeme geldi.

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. 2022’de “Beceremedin” adlı single’ıyla müzik dünyasına adım atan Kalaycıoğlu, daha sonra “Bedelini Ödedim”, “Issız Duvarlar” gibi şarkılar yayınlamıştı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Sportif yapısıyla Survivor’da adını duyuran, ardından influencer ve şarkıcı kimliğiyle medya ve müzik alanında dikkat çeken genç isim bu kez kariyeriyle değil üzen bir haberle adından söz ettirdi.

27 yaşındaki ünlü isim, yeni şarkısının klip çekiminde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan isim altına “Klip ortası paketo” notunu düştü.

“ASTIM KRİZİM TUTTU AMA ŞU AN İYİYİM”

Hayranları geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Kalaycıoğlu “Dün gece baya rahatsızlandım, astım krizim tuttu ama şu an iyiyim güzel mesajlarınız için teşekkürler” açıklamasını yaparak sevenlerinin yüreğine su serpti.