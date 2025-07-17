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Mabel Matiz’den kötü haber: Hastalığa yakalandı, sahneye çıkamayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mabel Matiz’den kötü haber: Hastalığa yakalandı, sahneye çıkamayacak
Mabel Matiz, Koronavirüs, Erteleme, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Fan’ , ‘Fırtınadayım’ , ‘Antidepresan’ , ‘Öyle Kolaysa’ gibi şarkılarıyla bilinen Mabel Matiz, koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı hastalığı nedeniyle 17-18 Temmuz’daki Harbiye konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

Sevilen şarkıları ve eğlenceli sahne performanslarıyla bilinen Mabel Matiz, Harbiye konserlerinin ertelendiğini bildirdi. Matiz, geçirdiği hastalık nedeniyle ekibiyle birlikte bu kararı aldıklarını sevenlerine açıkladı. 

“İYİLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR”

Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid’e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu” da geçirdiğini belirterek şunları yazdı: 

“17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim.
Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.

Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım.
En içten özür ve sevgilerimle,

Mabel.”

Mabel Matiz’den kötü haber: Hastalığa yakalandı, sahneye çıkamayacak - 1. Resim

Şarkıcıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelirken, hayranları iyi dileklerde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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