Serdar Ortaç "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" demişti! Chloe Loughnan'dan "nafaka" tepkisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 17:22 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:30 - Güncelleme:

Şarkıcı Serdar Ortaç ile manken Chlole Loughnan'ın 5 yıllık evliliği 2019'da bitmişti. Ünlü popçu, boşanma sonrası magazin gündeminden düşmeyen nafaka konusu hakkında 2021'de yaptığı açıklamada, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" demişti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Loughnan'dan, eski eşinin çok konuşulan sözlerine dikkat çeken bir cevap geldi.

Pop müziğin ünlü isimlerinden Serdar Ortaç (55) ile Chloe Loughnan (33), 2014 yılında dünyaevine girmişti. Aralarındaki 22 yaş fark nedeniyle haberlere konu olan çift, 2019'da yollarını ayırmıştı. Miami'de yaşayan İrlandalı manken, son olarak nafaka açıklamasıyla gündeme geldi. "HİÇBİR ZAMAN NAFAKA ALMADIM" Habertürk'te yer alan habere göre; Uzun süre sonra objektiflere yansıyan Chloe Loughnan, "Bu konuyu hala konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye bu konu devam ediyor bilmiyorum" dedi. "İNŞALLAH SERDAR MUTLU OLUR" Nişantaşı'nda görüntülenen İrlandalı manken, "Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Serdar Ortaç, Kübra Par'ın sözlerini hatırlatıp çileden çıktı! Ahmet Kaya açıklaması olay oldu: "Anamı sevmemem lazım"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş