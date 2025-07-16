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Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Beyaz Futbol" ve "Derin Futbol" programlarında yorumculuk yapan Sinan Engin’in serveti gündem oldu. Ünlü ismin, mal varlığı ise adeta ağızları açık bıraktı.

Beşiktaş'ta futbolculuk kariyerinin ardından spor yorumculuğuna başlayan Sinan Engin, hem mesleği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti... - 1. Resim

Geçtiğimiz haftalarda kızı Elif Engin’i Çorum’da düzenlenen görkemli bir düğünle evlendiren Engin, kısa süre önce sahip olduğu servetle de dikkat çekti.

Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti... - 2. Resim

Sanatçı Seda Sayan ile olan evliliğinden bir erkek çocuğu bulunan Engin’in oğlu Oğulcan Engin’e, Seda Sayan mezuniyet hediyesi olarak Cihangir’de 12 milyon dolarlık bir bina almıştı. Sinan Engin ise binanın tadilatını üstlenerek, restorasyon için yaklaşık 4 milyon dolar (161 milyon TL) harcadı ve bu gösterişli hediyeyle oğluna büyük bir jest yaptı.

Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti... - 3. Resim

BÖLÜM BAŞINA 50 BİN TL'DEN FAZLA KAZANIYOR İDDİASI

Akşam’ın haberine göre, spor programları ‘Beyaz Futbol’ ve ‘Derin Futbol’da yorumculuk yapan Sinan Engin’in, bu işlerden yıllık yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar (52,3 milyon TL) kazandığı iddia ediliyor. Ayrıca, bölüm başına 50 bin TL’den fazla gelir elde ettiği konuşulan Engin’in, bir dönem menajerlik de yaptığı biliniyor.

Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti... - 4. Resim

Tüm bu gelir ve yatırımlarla birlikte Sinan Engin’in net servetinin yaklaşık 20 milyon dolar, yani 804 milyon 400 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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