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Erdem Kınay sahnede patladı: Simge kazık attı, gitti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdem Kınay sahnede patladı: Simge kazık attı, gitti!
Simge Sağın, Bodrum, Müzik, Şaşkınlık, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Besteci, aranjör ve DJ Erdem Kınay, Bodrum’da sahne aldığı bir mekanda Simge Sağın’ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısını çaldıktan sonra yaptığı açıklamayla şaşırttı. Kınay’ın “Simge'yi ben keşfettim, sonra bana kazık atıp gitti” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü DJ Erdem Kınay, Bodrum'daki performansında hem sahnedeki enerjisiyle hem de dikkat çeken açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Kınay, gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı itirafla çok konuşuldu.

Kınay, setin başında Simge Sağın’ın ‘Ben Bazen’ albümünde yer alan ve dillere pelesenk olan ‘Aşkın Olayım’ şarkısını çaldı. 

BODRUM GECESİNDE BOMBA İTİRAF…

Şarkı bitince ise “Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti” şeklindeki sert açıklamasıyla magazin gündemini ele geçirdi.

Erdem Kınay sahnede patladı: Simge kazık attı, gitti! - 1. Resim

SİMGE’DEN CEVAP YOK

Bu sözlerin ardından gözler Simge’ye çevrildi. Şarkıcıdan henüz bir cevap gelmedi ama olay şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydolarak müzik eğitimi almıştı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra

2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir albüm ile çıkış yapmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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