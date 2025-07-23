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Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın serveti dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya&#039;nın serveti dudak uçuklattı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya’nın serveti gündem oldu. Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı.

Hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez servetiyle gündemde.

Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın serveti dudak uçuklattı - 1. Resim

Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi.

Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın serveti dudak uçuklattı - 2. Resim

SERENAY SARIKAYA'NIN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Sarıkaya’nın toplam mal varlığının yaklaşık 186 milyon TL olduğu öne sürülüyor. Oyuncunun, dizi ve reklam projelerinden elde ettiği gelirleri gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yönlendirdiği belirtiliyor.

Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın serveti dudak uçuklattı - 3. Resim

Sabah’ın haberine göre, özellikle İstanbul’daki yatırımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya’nın, son dönemde Marmaris’e yatırım yapmaya hazırlandığı da konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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